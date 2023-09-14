В магазинах Кольского Заполярья стали расти цены на соль и сахар

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 5 по 11 сентября текущего года снижение цен зафиксировано на морковь (на 7,8%), свежую белокочанную капусту, яблоки (на 6,7), картофель (на 5,7), репчатый лук (на 2,1), гречневую крупу (на 1,7), чёрный байховый чай (на 1,3), куриные яйца (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 0,9%).

В этот же период увеличение цен отмечено на пищевую поваренную соль (на 1,8%), сахарный песок (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию с 5 по 11 сентября снизились по стране в среднем на 0,9%. В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 6,8%, морковь - на 4,9%, лук репчатый и картофель - на 3,5%, свеклу столовую - на 3,3%, яблоки - на2,8%.

В это же время цены на огурцы выросли на 4,2%, бананы - на 3,9%, помидоры - на 3,0%.

Выросли цены в России: на яйца куриные – на 1,3%, мясо кур – на 1,2%, колбасы вареные и рис – на 0,7%, сосиски, сардельки – на 0,5%, масло подсолнечное, соль поваренную и пшено – на 0,4%, чай черный – на 0,3%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, говядину, баранину, молоко стерилизованное, муку пшеничную и крупу гречневую – на 0,1%.

За период с 5 по 11 сентября 2023 года потребительские цены повысились в России на 0,13%, сообщает Федеральная служба госстатистики. С начала сентября цены выросли на 0,19%, с начала года - на 3,90%. Среднесуточный прирост цен с начала сентября составил 0,017%.