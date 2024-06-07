В магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен картофель, яблоки и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 28 мая по 3 июня 2024 года цены возросли на картофель (на 9,0%), яблоки (на 5,0), репчатый лук (на 2,9), пищевую поваренную соль, шлифованный рис (на 2,6), сливочное масло (на 2,0), подсолнечное масло (на 1,7), сахарный песок (на 1,5), пшено (на 1,3), морковь (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 3,1%), куриные яйца (на 0,9), гречневую крупу (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, с 28 мая по 3 июня текущего года в стране цены выросли на картофель +6,9%, яблоки +3,2%, морковь и свеклу столовую +2,7%, лук репчатый +2,6%. Незначительно, но всё равно увеличились цены на баранину +0,6%, маргарин, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,5%, рыбу мороженую и творог +0,4%, консервы овощные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб ржаной и рис +0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметану, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный, водку +0,1%.

В этот же период наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,2%), в том числе на помидоры (-7,0%), огурцы (-6,0%), капусту белокочанную (-2,0%) и бананы (-0,5%). Снизились цены: на яйца куриные (-1,6%), консервы мясные (-0,3%) и фруктово-ягодные (-0,2%) для детского питания, свинину, муку пшеничную, крупу гречневую и соль поваренную (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17%. Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня вместо традиционных 7 дней. С начала месяца рост цен в стране к 3 июня составил 0,07%, с начала года - 3,13%.