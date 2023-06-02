В магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен опять вырвались морковь, свежая белокочанная капуста и картофель

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 мая текущего года Мурманскстат отметил наибольшее увеличение цен на морковь (на 9,7%), свежую белокочанную капусту (на 6,5), картофель (на 4,9), сахарный песок (на 3,4), неразделанную мороженую рыбу, куриные яйца (на 1,4), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,1%).

В этот же период было отмечено снижение цен на репчатый лук (на 3,4%), яблоки (на 2,8), гречневую крупу (на 1,8), пищевую поваренную соль (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Росстат сообщает, что цены на плодоовощную продукцию за период 23 по 29 мая по стране снизились в среднем на 1,7%. Например, помидоры подешевели на 10,0%, огурцы - на 7,9%, лук репчатый - на 4,9%, бананы - на 2,5%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 12,2%, картофель - на 4,5%, морковь - на 3,6%, свеклу столовую - на 3,1%, яблоки - на 0,9%.