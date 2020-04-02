В магазинах Мурманской области больше всего растут цены на белокочанную капусту, картофель и морковь

В магазинах Мурманской области с 24 по 30 марта текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на белокочанную капусту (на 5,9%), картофель (на 4,6), морковь (на 4,2), яблоки (на 3,8), репчатый лук (на 3,4), куриные яйца (на 3,2), сахарный песок (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,7), сливочное масло (на 0,7%).

Как отмечает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.