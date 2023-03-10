Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 12:00
В магазинах Мурманской области цены на картофель и репчатый лук пошли вниз, а на молоко - выросли
В магазинах Мурманской области с 28 февраля по 6 марта текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель, репчатый лук (на 2,2%), шлифованный рис (на 2,1), пищевую поваренную соль (на 1,9), свежую белокочанную капусту (на 1,3), подсолнечное масло (на 0,8), пшено (на 0,7%).
Как отмечает Мурманскстат, в этот же период наибольшее увеличение цен зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, сахарный песок (на 1,5%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
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