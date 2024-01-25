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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 13:15

В магазинах Мурманской области цены на куриные яйца продолжили рост, а по России уже отмечается снижение

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 января текущего года увеличение цен отмечено на картофель (на 6,2%), морковь (на 3,8), куриные яйца (на 2,9), сливочное масло (на 2,8), репчатый лук (на 1,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 1,8%), неразделанную мороженую рыбу (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Росстат сообщает, что по стране с 16 по 22 января цены изменились: на капусту белокочанную +2,8%, морковь +1,9%, бананы +1,7%, свеклу столовую +1,5%, лук репчатый +1,1%, огурцы и яблоки +1,0%, масло сливочное и чай чёрный +0,5%, баранину, творог и соль поваренную +0,4%, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, масло подсолнечное и водку +0,3%, говядину, колбасы, молоко, смеси сухие молочные для детского питания, печенье, муку пшеничную, хлеб, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, сосиски, сардельки, сметану, консервы овощные для детского питания, вермишель, рис, пшено, картофель +0,1%.

Снизились цены: на яйца куриные (-1,4%), мясо кур (-0,8%), помидоры (-0,4%), свинину (-0,3%), сахар-песок и крупу гречневую (-0,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 16 по 22 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,07%. С начала января цены выросли на 0,46%. Среднесуточный прирост цен с начала января составил 0,021%.

А вот Минсельхоз радует россиян сообщением, что цены производителей яиц в РФ снижаются четвертую неделю подряд. На минувшей неделе они опустились на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории яиц и составили 89,66 и 78,21 рубля за десяток соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах, отмечают в ведомстве.

Цены производителей куриного мяса снижаются уже на протяжении двух месяцев. На минувшей неделе они потеряли 1% и составили 158,91 рубля за 1 кг охлажденной тушки.

«Кроме того, на фоне высокого предложения сахара продолжается снижение его стоимости для потребителей - за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17%», - говорится в сообщении. При этом Минсельхоз отмечает, что стоимость российского сахара остаётся одной из самых низких в мире.

В целом же, как указывает ведомство, динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов: отпускные цены снижаются после повышения в предновогодний период.

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