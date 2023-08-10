В магазинах Мурманской области цены на овощи снижаются, на яблоки и сахарный песок растут

В магазинах Мурманской области с 1 по 7 августа текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на морковь (на 5,3%), картофель (на 1,5), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время увеличение цен отмечено на яблоки (на 3,8%), свинину, кроме бескостного мяса (на 2,5), охлажденные и мороженые куры (на 2,4), сахарный песок (на 1,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 1 по 7 августа текущего года потребительские цены в стране повысились на 0,01%. С начала августа цены выросли на 0,01%, с начала года - на 3,42%.

В августе 2022 года цены снизились на 0,52%, с начала года выросли на 10,4%. Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,001%.

Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 1 по 7 августа снизились на 1,9%. По сравнению с предыдущей неделей, когда овощи и фрукты подешевели на 0,5%, падение цен ускорилось.

Больше всего в России подешевел картофель - на 7,2% (на 2% неделей ранее). Цены на капусту снизились на 5,6% (на 1,2%), лук - на 5,2% (на 3,6%), морковь - на 4,2% (на 2,7%), свеклу - на 3,2% (на 0,8%), помидоры - на 2,9% (на 1%), огурцы - на 0,9% (на 1,6%).

По данным Росстата, в это же время сохранился рост цен на яблоки - на 1,8% (на 1,1%) и на бананы - на 0,8% (на 1,1%).