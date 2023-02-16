В магазинах Мурманской области цены на репчатый лук, морковь и картофель продолжили рост

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 8,4%), морковь (на 4,3), картофель (на 2,4), подсолнечное масло (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,9%), яблоки (на 1,2), неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

С 7 по 13 февраля этого года, как сообщает Росстат, цена на лук в среднем по РФ выросла за отчётную неделю на 10,11%. Огурцы среди плодоовощной продукции — на втором месте по росту цены, на отчётной неделе они подорожали на 6,21%.

В целом цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,3%, отмечает федеральное ведомство.