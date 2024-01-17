В магазинах Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту установили постновогодний рекорд

В магазинах Мурманской области с 29 декабря 2023 по 9 января 2024 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 25,5%), яблоки (на 6,4), картофель (на 4,3), охлаждённые и мороженые куры (на 2,8), пищевую поваренную соль (на 1,2), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0), шлифованный рис (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на неразделанную мороженую рыбу (на 1,4%), репчатый лук, подсолнечное масло (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, как сообщает РИА «Новости», цены на яйца в России постепенно падают и в ряде магазинов их можно найти дешевле 100 рублей. Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей снизились на 2,5-4,2% за последние две недели. По его словам, в ближайшее время снижение цен произойдёт и в торговых сетях.