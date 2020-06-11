В магазинах Мурманской области цены на яблоки опять подросли

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 июня текущего года отмечено увеличение цен на яблоки (на 1,9%), морковь (на 1,1), подсолнечное масло (на 0,8), гречневую крупу (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечается снижение цен на репчатый лук (на 1,4%), куриные яйца (на 1,1), картофель (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.