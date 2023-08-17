В магазинах Мурманской области дешевеют свежая белокочанная капуста, репчатый лук, картофель и морковь, но по стране снижение цен больше

В магазинах Мурманской области с 8 по 14 августа текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 4,8%), репчатый лук (на 2,5), картофель (на 1,8), морковь (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на яблоки (на 2,8%), подсолнечное масло (на 2,0), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию за период с 8 по 14 августа по стране снизились в среднем на 2,4%. Лук репчатый подешевел на 7,6%, картофель - на 7,0%, морковь - на 6,1%, капуста белокочанная - на 5,2%, помидоры - на 4,3%, свекла столовая - на 3,5%, огурцы - на 1,2%, бананы - на 0,2%.

В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%.

С начала августа цены в России выросли на 0,11%, с начала года - на 3,52%. Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,008%, сообщает статистическое ведомство страны.