В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки

В магазинах Мурманской области и с 20 по 26 сентября текущего года наибольшее снижение цен отмечалось на репчатый лук (на 9,1%), картофель (на 3,0), яблоки (на 1,9), неразделанную рыбу мороженую (на 1,8), морковь (на 1,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,0), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,6), гречневую крупу (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время возросли цены на свинину, кроме бескостного мяса (на 1,6%), пшено (на 1,4), яйца, пищевую поваренную соль, пшеничную муку (на 0,9), подсолнечное масло (на 0,7), баранину, кроме бескостного мяса, свежую белокочанную капусту (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.