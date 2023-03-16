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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 10:20

В магазинах Мурманской области греча подешевела, а вот по стране она стала дороже

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 марта текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 7,3%), свежую белокочанную капусту (на 4,5), пищевую поваренную соль (на 3,5), гречневую крупу (на 1,9), пшено (на 1,4), пшеничную муку (на 1,3), чёрный байховый чай (на 1,2%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период наибольшее увеличение цен зафиксировано на яблоки (на 2,6%), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по данным Росстата, гречка в России на неделе с 7 по 13 марта впервые подорожала с конца мая прошлого года, из круп также заметно прибавило в цене пшено, дорожают яйца, мороженая рыба, а из овощей — помидоры. Гречка на отчётной неделе прибавила 0,2%, но с начала года подешевела на 8,81%. Последний раз рост цен на гречневую крупу фиксировался на неделе с 14 по 20 мая 2022 года (плюс 0,34%).

Пшенная крупа на отчётной неделе подорожала на 0,53% (минус 0,11% на неделе с 28 февраля по 6 марта), а с начала года — подешевела на 1,46%. Рис подешевел на 0,19% (плюс 0,34% неделей ранее, минус 1,9% — с начала текущего года).

Яйца на отчётной неделе прибавили в цене 1,01%, неделей ранее — 0,92%, а с начала года — 4,01%. Сахар дорожает четвертую неделю, но меньшими темпами — на 0,23% против 0,47% неделей ранее; с начала года по 13 марта сахар подешевел на 1,18%. Подсолнечное масло подешевело на 0,07%: оно выросло в цене на 0,16% на прошлой неделе, а до этого дешевело весь февраль. С начала года по 13 марта подсолнечное масло в РФ подешевело на 0,92%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,2% против 2% на предыдущей неделе: заметно и чуть сильнее, чем на прошлой неделе подорожали помидоры — на 6,83%, на втором месте — лук (плюс 2,15%), а огурцы стали дешевле на 9,97%. С начала года по 13 марта огурцы подорожали на 13,51%, помидоры — на 57,8%, а лук — на 73,78%.

Цена на мясо кур снизилась на 0,25%, свинина подорожала на 0,02% (минус 0,63% и минус 0,43% на предыдущей неделе); с начала года мясо кур и свинина подешевели на 2,77% и на 1,23%.

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