В магазинах Мурманской области и России подорожали репчатый лук, поваренная соль и свинина

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 7,4%), морковь (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 1,1), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на гречневую крупу (на 1,7%), свежую белокочанную капусту (на 0,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Росстат на неделе с 18 по 24 апреля также зафиксировал заметный рост цен на свинину, капусту и лук по стране. Свинина на отчетной неделе подорожала сразу на 1,15% (до этого, с 11 по 17 апреля — на 0,87%), но с начала года прибавила пока лишь 0,6%. Цены на капусту и лук в среднем по РФ выросли на 10,7% и 12,59%, неделей ранее — на 5,69% и на 4,16% соответственно. Капуста с начала года подорожала на 23%, лук — примерно в два раза.

Но в среднем, как отмечает статистическое ведомство, цены на плодоовощную продукцию в РФ выросли умеренно — на 0,9% против 0,7% на предыдущей неделе: например, подешевели картофель — на 0,95% (неделей ранее — на 0,67%, с начала года стал дороже на 3,22%), огурцы — на 1,52% (неделей ранее подорожали на 0,68%, с начала года — на 16,53%) и помидоры — на 1,29% (неделей ранее — на 1,52%, с начала года подорожали на 61,73%).