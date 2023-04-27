Как стать популярным блогером в ЮтубеФальшивок стало меньше! Центробанк РФ подвёл итоги за I квартал 2023 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 10:00

В магазинах Мурманской области и России подорожали репчатый лук, поваренная соль и свинина

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 7,4%), морковь (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 1,1), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на гречневую крупу (на 1,7%), свежую белокочанную капусту (на 0,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Росстат на неделе с 18 по 24 апреля также зафиксировал заметный рост цен на свинину, капусту и лук по стране.  Свинина на отчетной неделе подорожала сразу на 1,15% (до этого, с 11 по 17 апреля — на 0,87%), но с начала года прибавила пока лишь 0,6%. Цены на капусту и лук в среднем по РФ выросли на 10,7% и 12,59%, неделей ранее — на 5,69% и на 4,16% соответственно. Капуста с начала года подорожала на 23%, лук — примерно в два раза.

Но в среднем, как отмечает статистическое ведомство, цены на плодоовощную продукцию в РФ выросли умеренно — на 0,9% против 0,7% на предыдущей неделе: например, подешевели картофель — на 0,95% (неделей ранее — на 0,67%, с начала года стал дороже на 3,22%), огурцы — на 1,52% (неделей ранее подорожали на 0,68%, с начала года — на 16,53%) и помидоры — на 1,29% (неделей ранее — на 1,52%, с начала года подорожали на 61,73%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Люди хотят индивидуального подхода, а получают тимбилдинг
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:40«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области и России подорожали репчатый лук, поваренная соль и свинина-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок корректируются, курс доллара показывает слабую разнонаправленную динамику к основным валютам-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика