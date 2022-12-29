Мурманчан в новогоднюю ночь приглашают на Пять УгловСеверян приглашают принять участие в конкурсе «Окно в Новый год»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 14:15

В магазинах Мурманской области и стране отмечается предновогодний рост цен

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 9,6%), репчатый лук (на 6,0), морковь (на 4,4), картофель (на 3,9), яблоки (на 1,9), сливочное масло (на 1,3), куриные яйца, поваренную соль (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на пшено (на 1,4%), сахарный песок (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, как отмечает Росстат, инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% с 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 12,01%.

За период с 20 по 26 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала декабря – 100,85%, с начала года – 112,01%, говорится в публикации.

На отчётной неделе в России рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 2,3% с 1,5% неделей ранее. В том числе морковь подорожала на 4%, лук – на 3,9%, помидоры – на 3,7%, свекла и огурцы – на 3,4%, капуста – на 1,4%, бананы – на 1,3%, яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,9%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано только по 8 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар — на 1,13% и 0,66% соответственно. Также снизился в цене рис — на 0,31%, овощные консервы для детского питания – на 0,27%, баранина – на 0,17%, мука – на 0,07%. Символически подешевели сметана и соль – на 0,02% и 0,01% соответственно.

Подорожание наблюдалось по 26 наименованиям продуктов, и сильнее всего выросли в цене яйца – на 0,79%. Также подорожали творог – на 0,6%, печенье – на 0,52%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,43%, вермишель – на 0,35%. Говядина, мясо кур, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыба мороженая, молоко, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,3%; чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,2%. Свинина, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, сычужные сыры, макаронные изделия, ржаной хлеб, пшено подорожали на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты и щетки – плюс 0,77% и 0,42% соответственно. Кроме этого, детские подгузники подорожали на 0,39%, хозяйственное мыло — на 0,34%, шампунь – на 0,32%, пеленки для новорожденных – на 0,21%, туалетное мыло – на 0,17%, спички и гигиенические прокладки – на 0,1%. Одновременно подешевели сухие корма для домашних животных и стиральные порошки — на 0,1%.

На неделе с 20 по 26 декабря цены на бытовую технику и электронику снижались. Так, телевизоры подешевели на 1,32%, смартфоны – на 0,43%, а электропылесосы – на 0,05%. Легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, не изменились в цене. Автомобильный бензин прибавил 0,01%, а дизельное топливо — 0,4%.

Росстат на отчётной неделе зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, кроме валидола и корвалола — они подешевели на 0,33% и 0,07% соответственно. Сильнее всего, как и неделей ранее, подорожал противовирусный препарат «Эргоферон» — на 1,01%, а также препарат от кашля «Ренгалин» — на 0,75%.

Стоимость полёта в салоне экономического класса выросла почти на 5,5% после снижения на 10% на прошлой отчётной неделе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области и стране отмечается предновогодний рост цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 65 копеек, евро окреп почти на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовое задание по выработке электроэнергии в объёме 10,130 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика