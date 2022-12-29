В магазинах Мурманской области и стране отмечается предновогодний рост цен

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 9,6%), репчатый лук (на 6,0), морковь (на 4,4), картофель (на 3,9), яблоки (на 1,9), сливочное масло (на 1,3), куриные яйца, поваренную соль (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на пшено (на 1,4%), сахарный песок (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, как отмечает Росстат, инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% с 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 12,01%.

За период с 20 по 26 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала декабря – 100,85%, с начала года – 112,01%, говорится в публикации.

На отчётной неделе в России рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 2,3% с 1,5% неделей ранее. В том числе морковь подорожала на 4%, лук – на 3,9%, помидоры – на 3,7%, свекла и огурцы – на 3,4%, капуста – на 1,4%, бананы – на 1,3%, яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,9%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано только по 8 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар — на 1,13% и 0,66% соответственно. Также снизился в цене рис — на 0,31%, овощные консервы для детского питания – на 0,27%, баранина – на 0,17%, мука – на 0,07%. Символически подешевели сметана и соль – на 0,02% и 0,01% соответственно.

Подорожание наблюдалось по 26 наименованиям продуктов, и сильнее всего выросли в цене яйца – на 0,79%. Также подорожали творог – на 0,6%, печенье – на 0,52%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,43%, вермишель – на 0,35%. Говядина, мясо кур, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыба мороженая, молоко, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,3%; чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,2%. Свинина, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, сычужные сыры, макаронные изделия, ржаной хлеб, пшено подорожали на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты и щетки – плюс 0,77% и 0,42% соответственно. Кроме этого, детские подгузники подорожали на 0,39%, хозяйственное мыло — на 0,34%, шампунь – на 0,32%, пеленки для новорожденных – на 0,21%, туалетное мыло – на 0,17%, спички и гигиенические прокладки – на 0,1%. Одновременно подешевели сухие корма для домашних животных и стиральные порошки — на 0,1%.

На неделе с 20 по 26 декабря цены на бытовую технику и электронику снижались. Так, телевизоры подешевели на 1,32%, смартфоны – на 0,43%, а электропылесосы – на 0,05%. Легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, не изменились в цене. Автомобильный бензин прибавил 0,01%, а дизельное топливо — 0,4%.

Росстат на отчётной неделе зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, кроме валидола и корвалола — они подешевели на 0,33% и 0,07% соответственно. Сильнее всего, как и неделей ранее, подорожал противовирусный препарат «Эргоферон» — на 1,01%, а также препарат от кашля «Ренгалин» — на 0,75%.

Стоимость полёта в салоне экономического класса выросла почти на 5,5% после снижения на 10% на прошлой отчётной неделе.