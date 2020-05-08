В магазинах Мурманской области картофель пошёл в рост, но в цене

В магазинах Мурманской области с 28 апреля по 6 мая текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 6,7%), яблоки (на 3,8), репчатый лук (на 3,7), шлифованный рис (на 3,1), белокочанную капусту (на 1,5), сахарный песок (на 0,6), пшеничную муку (на 0,5%).

А вот пшено, как отмечает Мурманскстат, подешевело за этот период на 2,0%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.