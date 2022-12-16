В магазинах Мурманской области: на капусте теряем, а на соли экономим

В магазинах Мурманской области с 6 по 12 декабря текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 3,5%), репчатый лук (на 1,9), гречневую крупу (на 1,2), пшено (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на пищевую поваренную соль (на 2,2%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

А в это время, Заполярье заняло 9-ю строчку в рейтинге регионов России по стоимости минимального, или условного набора продуктов питания. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

В ноябре 2022 года условная продуктовая корзина северянина стоила в среднем 6879,20 рубля, что на 1,08% больше, чем в октябре текущего года. По сравнению с декабрем 2021 года её стоимость увеличилась на 8,94%.

Самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Чукотском автономном округе - 13664,97 рубля, а самая низкая – Белгородской области. Там условная продуктовая корзина в ноябре стоила 4578,81 рубля. В среднем по стране стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре 2022 года составила 5511,28 рубля, что на 0,2% больше, чем в октябре.