В магазинах Мурманской области наибольшее снижение цен отмечено на картофель, морковь и яйца куриные

Как сообщает Мурманскстат, с 9 по 15 июля текущего года в магазинах нашего региона наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 4,5%), морковь (на 2,1) и яйца (на 1,3%).

В этот же период было отмечено наибольшее увеличение цен на питьевое цельное стерилизованное молоко (на 1,7%), чёрный байховый чай (на 1,6) и сливочное масло (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как отмечает Росстат, с 9 по 15 июля 2024 года по стране цены на плодоовощную продукцию в среднем практически не изменились. При этом цены подросли на капусту белокочанную +2,9%, помидоры +1,6% и яблоки +0,7%, на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

А вот снизились цены в этот же отчётный период на свеклу столовую (-4,0%), морковь (-1,8%), огурцы (-1,5%), лук репчатый (-1,1%), бананы (-0,8%) и картофель (-0,3%), на яйца куриные (-0,7%), чай чёрный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).