В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на баранину, хлеб из ржаной муки, охлаждённые и мороженые куры

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 апреля 2024 года отмечено увеличение цен на баранину, кроме бескостного мяса (на 4,6%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры (на 1,4), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), чёрный байховый чай (на 1,2), сахарный песок (на 1,1), говядину, кроме бескостного мяса, пшеничную муку, яблоки (на 1,0), гречневую крупу (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на вермишель (на 2,8%), морковь (на 2,6), репчатый лук (на 1,9), картофель (на 1,4), куриные яйца (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 16 по 22 апреля текущего года цены в стране пошли вверх на баранину +2,2%, масло сливочное +0,6%, печенье +0,5%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, маргарин, сметану, хлеб +0,4%, говядину, молоко стерилизованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, соль поваренную, рис, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко пастеризованное и творог +0,2%, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, чай черный +0,1%. Цены пошли вверх и на свеклу столовую +6,6%, капусту белокочанную +2,0%, морковь +1,4%, яблоки +1,0%, бананы +0,6%, картофель +0,4%.

В этот же период отмечалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,5%), в том числе на огурцы (-4,3%), лук репчатый (-1,6%) и помидоры (-1,1%). Снизились цены и на крупу гречневую (-0,6%), масло подсолнечное (-0,5%), макаронные изделия (-0,3%), муку пшеничную (-0,2%), мясо кур, яйца куриные, вермишель и пшено (-0,1%).

Росстат отмечает, что в РФ с 16 по 22 апреля инфляция составила 0,08%. С начала месяца рост цен в РФ к 22 апреля составил 0,37%, с начала года - 2,33%.

Из данных за 22 дня апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в нашей стране на 22 апреля осталась на уровне 15 апреля и составила 7,82% (на конец марта равнялась 7,72%), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и немного замедлилась также до 7,82% (с 7,83% на 15 апреля), если её высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).