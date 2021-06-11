В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на белокочанную капусту, картофель и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 1 по 7 июня текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 17,5%), картофель (на 10,6), репчатый лук (на 4,0), морковь (на 3,3), гречневую крупу (на 2,1), байховый чёрный чай (на 1,0), сливочное масло (на 0,8%).

В это же время подешевели куриные яйца (на 0,9%), шлифованный рис (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.