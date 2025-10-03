В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 сентября текущего года зафиксировано снижение цен на яблоки (на 2,3%), репчатый лук (на 2,0), вермишель (на 1,5), пищевую поваренную соль (на 1,0), картофель, свежую белокочанную капусту (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период повысились цены на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 2,0%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,7), сливочное масло (на 1,4), гречневую крупу (на 1,2), морковь, сахар-песок (на 1,1), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А по данным Росстата, по стране с 23 по 29 сентября 2025 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,2% (после нулевой динамики в предыдущую неделю), в том числе на помидоры +7,4%, бананы +1,3% и свеклу столовую +0,1%. Цены в большую сторону изменились и на яйца куриные +2,4%, мясо кур +0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и крупу гречневую +0,6%, говядину, сметану, чай чёрный и печенье +0,3%, свинину, колбасы полукопченые и варёно-копчёные, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, творог, консервы овощные для детского питания, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы варёные, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, масло сливочное и подсолнечное, маргарин, муку пшеничную +0,1%.

В отчётный период в России отмечалось снижение цен на лук репчатый (-2,2%), огурцы (-1,7%), яблоки (-1,5%), морковь (-1,3%), картофель (-0,5%) и капусту белокочанную (-0,3%). Цены снизились на баранину (-0,6%) и сахар-песок (-0,2%).

Рост потребительских цен с 23 по 29 сентября этого года составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 29 сентября выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%.

Годовая инфляция на неделе с 23 по 29 сентября незначительно ускорилась с 7,99% до 8,01% по сравнению с неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.