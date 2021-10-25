В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 октября текущего года отмечалось наибольшее увеличение цен на картофель (на 4,8%), охлаждённые и мороженые куры (на 2,4), морковь (на 2,2), вермишель (на 1,6), баранину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 1,6 и 1,5), неразделанную мороженую рыбу (на 1,3), пшеничную муку (на 1,2), сахарный песок (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевел репчатый лук (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.