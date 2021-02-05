В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, репчатый лук и белокочанную капусту

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах нашего региона с 26 января по 1 февраля текущего года отмечено увеличение цен на картофель (на 2,4%), репчатый лук (на 1,3), белокочанную капусту (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.