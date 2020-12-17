В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на куриные яйца, подсолнечное масло, яблоки, картофель, сахарный песок

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области и с 8 по 14 декабря текущего года возросли цены на куриные яйца (на 3,7%), подсолнечное масло (на 2,5), яблоки (на 2,5), картофель (на 2,3), сахарный песок (на 2,0), гречневую крупу (на 1,3), вермишель (на 1,0), морковь (на 0,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,8), пшеничную муку (на 0,7), репчатый лук (на 0,5%).

Капуста белокочанная подешевела (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.