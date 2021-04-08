В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на самые ходовые продукты

В магазинах Мурманской области с 30 марта по 5 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 3,6%), картофель (на 3,2), репчатый лук (на 2,1), куриные яйца (на 1,7), белокочанную капусту (на 1,4), гречневую крупу (на 1,3), поваренную соль (на 1,2), яблоки (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 0,7), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5), стерилизованное молоко (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время средняя цена на подсолнечное масло снизилась (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.