В магазинах Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на овощи

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 августа текущего года отмечено снижение цен на репчатый лук (на 5,0%), яблоки (на 4,9), картофель (на 3,2), морковь, свежую белокочанную капусту (на 1,1), гречневую крупу (на 0,5%).

Как отмечают специалисты Мурманскстата, за этот же период возросли цены на пшено (на 0,9%), вермишель (на 0,5), сливочное масло (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.