В магазинах Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на овощи

Как сообщает Мурманскстат, с 8 по 14 сентября текущего года в магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,5%), морковь (на 6,5), репчатый лук (на 4,2), картофель (на 2,8), яблоки (на 2,2%).

Возросли цены на подсолнечное масло (на 1,4%), чёрный байховый чай (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.