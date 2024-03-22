В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на гречневую крупу, пищевую поваренную соль, пшено

В магазинах нашего региона с 12 по 18 марта 2024 года снизились цены на гречневую крупу (на 3,7%), свинину, кроме бескостного мяса (на 3,2), пищевую поваренную соль (на 3,1), пшено (на 2,4), картофель (на 2,0), чёрный байховый чай (на 1,2), сливочное масло (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено увеличение цен на морковь (на 2,5%), репчатый лук (на 1,5), куриные яйца (на 1,2), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,0), вермишель (на 0,9) мороженую неразделанную рыбу (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

По данным Росстата, с 12 по 18 марта текущего года в стране выросли цены на сахар-песок +0,5%, баранину +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копчёные, вермишель +0,3%, говядину, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко стерилизованное и рис +0,2%, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб, макаронные изделия, чай чёрный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на огурцы (-8,0%) и бананы (-0,4%).

Цены изменились в большую строну на свеклу столовую +1,6%, помидоры +1,0%, морковь +0,9%, капусту белокочанную и лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%, картофель +0,1%.

Снизились цены на яйца куриные (-0,7%), крупу гречневую (-0,5%), масло подсолнечное и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,4%), печенье (-0,3%), свинину, мясо кур, творог, муку пшеничную и пшено (-0,2%), сосиски, сардельки, сметану и консервы овощные для детского питания (-0,1%).

По сообщению Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06%. С начала месяца рост цен в России к 18 марта составил 0,11%, с начала года - 1,66%.