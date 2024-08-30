В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на морковь, свежую белокочанную капусту, яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 20 по 26 августа 2024 года в магазинах Мурманской области отмечалось снижение цен на морковь (на 4,0%), свежую белокочанную капусту (на 3,1), яблоки (на 1,6), репчатый лук (на 0,8), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,5%).

В этот же период возросли цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,4%), гречневую крупу (на 1,0), охлаждённые и мороженые куры (на 0,9), картофель (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,6), сливочное масло, пшеничную муку (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Как сообщает Росстат, с 20 по 26 августа этого года по стане цены поднялись на масло сливочное +1,0%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопчёную и варёно-копчёную, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай чёрный +0,4%, баранину, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, молоко пастеризованное, консервы овощные для детского питания, муку пшеничную, печенье, вермишель, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, хлеб пшеничный, макаронные изделия, творог и соль поваренную +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую и маргарин +0,1%. Цены на огурцы изменились на +3,4%.

В это же время наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на свеклу столовую (-4,0%), морковь (-3,5%), картофель (-2,9%), бананы (-2,1%), капусту белокочанную (-1,6%), лук репчатый и яблоки (-1,5%), помидоры (-1,0%), на сахар-песок (-0,4%), яйца куриные (-0,3%), мясо кур (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики сообщила, что с 20 по 26 августа 2024 года потребительские цены повысились на 0,03%. С начала августа цены выросли на 0,12%, с начала года - на 5,19%. Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,005%.