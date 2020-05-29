В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на репчатый лук, куриные яйца, морковь

Как сообщает Мурманскстат, с 19 по 25 мая текущего года в Мурманской области отмечено снижение цен на репчатый лук (на 5,8%), куриные яйца (на 1,5), морковь (на 1,0), сахарный песок (на 0,9), мороженые и охлаждённые куры (на 0,8), картофель (на 0,7), пшено (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

Подорожали яблоки (на 1,7%), пшеничная мука (на 1,4), гречневая крупа (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.