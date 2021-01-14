В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на сахарный песок и подсолнечное масло

В магазинах Мурманской области с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,5%), морковь (на 4,0), пшеничную муку, яблоки (на 1,7), куриные яйца (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0), гречневую крупу (на 0,9), охлаждённую и мороженую куру, сливочное масло (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 1,5%), подсолнечное масло (на 1,3), пшено (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.