В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на свежую белокочанную капусту, сахарный песок, картофель

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 апреля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на чёрный байховый чай (на 12,3%), репчатый лук (на 9,4), вермишель (на 3,5), морковь (на 2,3), поваренную пищевую соль (на 2,5), мороженую неразделанную рыбу (на 1,7), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,5), сливочное масло, куриные яйца (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 7,8%), сахарный песок (на 4,4), картофель (на 4,1), пшено (на 3,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.