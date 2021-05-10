В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на картофель и куриные яйца

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 27 апреля по 4 мая текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,3%), куриные яйца (на 1,7), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,6), репчатый лук, морковь (на 1,4), гречневую крупу (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,6%).

Снижение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 1,4%), яблоки (на 1,1), стерилизованное молоко (на 0,9), пшеничную муку (на 0,7), охлажденные и мороженые куры (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.