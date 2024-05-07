В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на морковь, картофель, охлаждённые и мороженые куры

В магазинах Мурманской области с 23 апреля по 2 мая 2024 года увеличение цен зафиксировано на морковь (на 10,6%), картофель (на 4,6), охлаждённые и мороженые куры (на 3,3), пищевую поваренную соль (на 2,5), подсолнечное масло (на 1,9), свежую белокочанную капусту (на 1,4), сливочное масло (на 1,1), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено снижение цены на пшеничную муку (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 23 апреля по 2 мая текущего года цены выросли на баранину +4,9%, свинину +0,7%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, консервы овощные для детского питания +0,4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, чай чёрный, соль поваренную, хлеб ржаной и пшено +0,3%, масло сливочное, печенье и макаронные изделия +0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Цены изменились в большую сторону на свеклу столовую +6,3%, морковь +4,5%, капусту белокочанную +2,2%, картофель +1,3%, яблоки +0,7%, бананы +0,2%.

В это же время наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-5,7%), помидоры (-2,0%) и лук репчатый (-0,3%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,8%), муку пшеничную (-0,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), колбасы вареные и вермишель (-0,1%).

Как пишет Росстат, инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней) составила 0,06%. Замедление «недельной» инфляции произошло, несмотря на три «лишних» праздничных дня - в расчёт попал период в 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной замедления инфляции стало существенное снижение цен на авиабилеты (которые дорожают к концу апреля перед праздниками и снижаются в цене по мере праздников).

С начала месяца рост цен в РФ ко 2 мая составил 0,01%, с начала года - 2,39%.