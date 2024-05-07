Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточекВ День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 16:00

В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на морковь, картофель, охлаждённые и мороженые куры

В магазинах Мурманской области с 23 апреля по 2 мая 2024 года увеличение цен зафиксировано на морковь (на 10,6%), картофель (на 4,6), охлаждённые и мороженые куры (на 3,3), пищевую поваренную соль (на 2,5), подсолнечное масло (на 1,9), свежую белокочанную капусту (на 1,4), сливочное масло (на 1,1), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено снижение цены на пшеничную муку (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 23 апреля по 2 мая текущего года цены выросли на баранину +4,9%, свинину +0,7%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, консервы овощные для детского питания +0,4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, чай чёрный, соль поваренную, хлеб ржаной и пшено +0,3%, масло сливочное, печенье и макаронные изделия +0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Цены изменились в большую сторону на свеклу столовую +6,3%, морковь +4,5%, капусту белокочанную +2,2%, картофель +1,3%, яблоки +0,7%, бананы +0,2%.

В это же время наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-5,7%), помидоры (-2,0%) и лук репчатый (-0,3%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,8%), муку пшеничную (-0,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), колбасы вареные и вермишель (-0,1%).

Как пишет Росстат, инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней) составила 0,06%. Замедление «недельной» инфляции произошло, несмотря на три «лишних» праздничных дня - в расчёт попал период в 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной замедления инфляции стало существенное снижение цен на авиабилеты (которые дорожают к концу апреля перед праздниками и снижаются в цене по мере праздников).

С начала месяца рост цен в РФ ко 2 мая составил 0,01%, с начала года - 2,39%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на морковь, картофель, охлаждённые и мороженые куры-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 19 копеек, евро теряет почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовятся к вводу модернизированного комплекса противоаварийной автоматики на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)По поручению Андрея Чибиса в ближайшие два года будут заменены сети горячего водоснабжения на улице Кортик в Североморске-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Получившие тяжёлое ранение участники СВО смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика