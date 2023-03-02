В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на яблоки, репчатый лук и морковь

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 февраля текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 3,8%), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,6), шлифованный рис (на 1,4), пшеничную муку (на 0,8), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, наибольшее увеличение цен в этот же период зафиксировано на яблоки (на 2,5%), репчатый лук (на 1,9), морковь (на 1,0), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,9), куриные яйца (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время Росстат сообщает, что потребительские цены на плодоовощную продукцию в стране с 21 по 27 февраля снизились на 0,8%. Напомним, на предыдущей неделе (14 по 20 февраля) цены выросли на 1,2%.

Цены на огурцы за неделю понизились на 7,6%, картофель - на 0,4%, капусту белокочанную - на 0,3%.

В то же время цены на лук репчатый увеличились на 3,4%, бананы - на 2,7%, помидоры - на 2,4%, свеклу столовую - на 1,3%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,5%.

Цены на огурцы в 46 субъектах Российской Федерации снизились на 0,6-10,0%, в 24 субъектах - на 10,1-21,8%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 14 субъектах цены на огурцы выросли на 0,2-7,5%.

Цены на лук репчатый в 57 субъектах РФ увеличились на 0,2-5,0%, в 19 субъектах - на 5,1-17,2%. В 7 субъектах цены на лук репчатый снизились на 0,1-2,6%.