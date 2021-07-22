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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 13:30

В магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на картофель, репчатый лук и свежую белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области с 13 по 19 июля текущего года отмечено снижение цен на картофель (на 6,1%), репчатый лук (на 3,3), свежую белокочанную капусту (на 1,4), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1), куриные яйца (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подорожали свинина, кроме бескостного мяса (на 1,4%), пшено (на 0,9), сливочное масло (на 0,8), пищевая поваренная соль (на 0,7), пшеничная мука (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

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