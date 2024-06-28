В магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на морковь, репчатый лук и яблоки

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 июня 2024 года цены возросли на картофель (на 2,9%), вермишель (на 2,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,8), охлаждённые и мороженые куры (на 1,6), пшеничную муку (на 1,5), куриные яйца, пищевую поваренную соль (на 1,0), сливочное масло (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на морковь (на 2,3%), репчатый лук (на 1,8), яблоки (на 1,4), подсолнечное масло, свежую белокочанную капусту (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по данным Росстата, с 18 по 24 июня 2024 года рост цен на плодоовощную продукцию составил +1,4%, в том числе на картофель +7,6%, огурцы +3,2%, яблоки +1,8%, морковь +1,4%. В большую сторону цены изменились и на консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, сахар-песок и печенье +0,4%, баранину, масло сливочное, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы овощные для детского питания, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, сметану, творог, чай черный и хлеб ржаной +0,2%, мясо кур, колбасы вареные, маргарин, масло подсолнечное, муку пшеничную, соль поваренную, рис и водку +0,1%.

За отчётную неделю отмечено снижение стоимости помидор (-2,6%), лука репчатого и свеклы столовой (-1,0%), капусты белокочанной (-0,9%) и бананов (-0,7%). Снизились цены на яйца куриные (-1,1%), крупу гречневую (-0,3%), свинину (-0,2%), молоко стерилизованное (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики констатирует, что инфляция в стране с 18 по 24 июня составила 0,22%. С начала месяца рост цен в России к 24 июня составил 0,58%, с начала года - 3,82%.