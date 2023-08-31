Маленькие диваны: как выбратьВ заполярной столице пройдёт народное гулянье «Мурманск — город сладкоежек»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 10:00

В магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на сезонную продукцию, а вот на соль - рост

Как сообщает Мурманскстат, с 22 по 28 августа текущего года в магазинах Кольского Заполярья наибольшее снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 15,8%), репчатый лук (на 11,3), картофель (на 4,5), морковь (на 4,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,4), чёрный байховый чай, гречневую крупу (на 1,2), сахарный песок (на 0,7%).

В этот же период увеличение цен отмечено на пищевую поваренную соль (на 5,1%), яблоки (на 2,8), подсолнечное масло (на 2,5), шлифованный рис (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Такая же тенденция отмечается и по всей стране. Цены на плодоовощную продукцию с 22 по 28 августа снизились в среднем на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики.

Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%, морковь - на 6,9%, помидоры - на 6,4%, картофель - на 5,9%, свекла столовая - на 4,8%, яблоки - 0,1%.

В то же время цены на огурцы выросли на 4,8%, бананы - на 3,0%.

Как сообщает Росстат, с 22 по 28 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,03%. С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,65%.

Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,008%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ фактов о ветеринарах: можно ли много заработать и кто идёт в профессию-PRO Валюту (16+)Для ЦБ РФ курс китайского юаня стал более значимым, чем доллара и евро-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)ЗАТО Видяево готово к новому отопительному сезону-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)НИС построим меньше, показатель среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах убран: правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика