В магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на сезонную продукцию, а вот на соль - рост

Как сообщает Мурманскстат, с 22 по 28 августа текущего года в магазинах Кольского Заполярья наибольшее снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 15,8%), репчатый лук (на 11,3), картофель (на 4,5), морковь (на 4,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,4), чёрный байховый чай, гречневую крупу (на 1,2), сахарный песок (на 0,7%).

В этот же период увеличение цен отмечено на пищевую поваренную соль (на 5,1%), яблоки (на 2,8), подсолнечное масло (на 2,5), шлифованный рис (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Такая же тенденция отмечается и по всей стране. Цены на плодоовощную продукцию с 22 по 28 августа снизились в среднем на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики.

Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%, морковь - на 6,9%, помидоры - на 6,4%, картофель - на 5,9%, свекла столовая - на 4,8%, яблоки - 0,1%.

В то же время цены на огурцы выросли на 4,8%, бананы - на 3,0%.

Как сообщает Росстат, с 22 по 28 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,03%. С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,65%.

Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,008%.