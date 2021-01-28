В магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на картофель, репчатый лук, яблоки

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 января текущего года отмечено увеличение цен на картофель (на 2,0%), репчатый лук (на 1,6), яблоки (на 1,4), гречневую крупу (на 1,0), пшеничную муку (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период подешевели морковь (на 1,7%), куриные яйца (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.