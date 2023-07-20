В магазинах Мурманской области подешевели вермишель, картофель и масло подсолнечное

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 июля текущего года отмечено увеличение цен на морковь (на 2,1%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,9), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,8), яйца куриные (на 1,5), соль поваренную пищевую (на 1,3), яблоки (на 1,2%). Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели вермишель (на 1,2%), картофель (на 0,7), масло подсолнечное (на 0,6), масло сливочное, а также лук репчатый (на 0,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Цены производителей промышленных товаров в июне 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем в нашем регионе возросли в среднем на 1,1%.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию по стране с 11 по 17 июля выросли в среднем на 0,8%. Напомним, в предыдущем периоде, с 4 по 10 июля, цены увеличились на 0,4%.

С 11 по 17 июля в России на капусту белокочанную цены выросли на 5,2%, бананы - 2,7%, яблоки - 2,3%, помидоры - 1,9%.

В то же время цены на огурцы снизились на 5,4%, лук репчатый - на 4,3%, морковь - на 1,8%, свеклу столовую - на 1,1%.

С 11 по 17 июля 2023 года потребительские цены в нашей стране выросли на 0,18%. Федеральная служба госстатистики отмечает ускорение инфляции, напоминая, что за период с 4 по 10 июля потребительские цены повысились на 0,14%.