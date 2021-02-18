В Магазинах Мурманской области подскочили цены на морковь

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 февраля текущего года возросли цены на морковь (на 6,5%), репчатый лук (на 2,1), свежую белокочанную капусту (на 1,8), куриные яйца (на 1,3), картофель (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на яблоки (на 1,6%), пищевую поваренную соль (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.