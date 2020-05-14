В магазинах Мурманской области подскочили цены на яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 7 по 12 мая текущего года в магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на яблоки (на 3,9%), репчатый лук (на 2,8), гречневую крупу (на 2,0), пшеничную муку (на 1,6), шлифованный рис (на 1,3), морковь (на 1,2%).

Снижение цен зафиксировано на мороженую и охлаждённую куру (на 2,1%), картофель (на 1,9), куриные яйца (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.