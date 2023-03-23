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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 10:00

В магазинах Мурманской области пошли в рост цены на репчатый лук, свежую белокочанную капусту и морковь

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 марта текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 10,3%), свежую белокочанную капусту (на 3,7), морковь (на 2,8), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период наибольшее снижение цен зафиксировано на пшено (на 3,2%), яблоки (на 3,1), картофель (на 3,0), подсолнечное масло (на 2,3), пищевую поваренную соль (на 1,7), охлаждённые и мороженые куры (на 1,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время Росстат отмечает, что гречка в России на неделе с 14 по 20 марта подешевела после первого с весны прошлого года роста цен на предыдущей неделе, при этом подорожала баранина, сливочное масло и сметана., следует

Гречка на отчётной неделе «потеряла» в цене 0,5%. До этого, за период с 7 по 13 марта, она прибавила 0,2%, но с начала года подешевела на 9,32%. Последний раз рост цен на гречневую крупу ранее фиксировался на неделе с 14 по 20 мая 2022 года (плюс 0,34%).

Баранина (кроме бескостного мяса) на неделе с 14 по 20 марта подорожала на 0,3%, а с начала года — на 0,48%.

Сливочное масло и сметана прибавили в цене по 0,02% (с начала года масло подешевело на 0,04%, а сметана, напротив, выросла в цене на 0,74%).

По данным статистического ведомства, за отчётную неделю выросли цены на куриные яйца – на 0,8% против роста неделей ранее на 1,01%, сахар — на 0,3% (плюс 0,23% на прошлой неделе).

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%, в том числе на огурцы – на 6,1%, капусту белокочанную – на 0,5%, картофель – на 0,3%, яблоки – на 0,2%, свеклу столовую – на 0,1%. В то же время цены на помидоры увеличились на 3,1%, лук репчатый – на 0,6%, бананы – на 0,3%, морковь – на 0,2%. В предыдущий отчётный период плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,2%.

При этом цены в стране также снизились и на мясо кур – на 0,5% (минус 0,25% неделей ранее), а на свинину выросли — на 0,37% (плюс 0,02% на неделе с 7 по 13 марта).

 

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