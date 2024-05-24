В магазинах Мурманской области продолжается рост цен на овощи

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 мая 2024 года отмечалось увеличение цен на картофель (на 12,7%), репчатый лук (на 7,2), морковь (на 5,0), свежую белокочанную капусту (на 3,1), шлифованный рис (на 2,8), гречневую крупу (на 0,9), сахарный песок (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период в торговых точках снизились цены на охлаждённые и мороженые куры, яблоки (на 1,6%), чёрный байховый чай (на 1,1), подсолнечное масло (на 0,9), пищевую поваренную соль (на 0,8), пшеничную муку, вермишель (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время Росстат сообщает, что по стране с 14 по 20 мая текущего года выросли цены на картофель +7,9%, лук репчатый +6,9%, морковь +4,7%, свеклу столовую +4,2%, капусту белокочанную +3,2%, яблоки +1,5%, бананы +0,6%. Дороже стали баранина, консервы мясные для детского питания +0,6%, мясо кур и маргарин +0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог, муку пшеничную, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сахар-песок, чай чёрный, печенье, макаронные изделия и рис +0,1%.

В этот же период наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-10,4%) и помидоры (-6,1%). Снизились цены на яйца куриные (-1,6%), масло подсолнечное, крупу гречневую и пшено (-0,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и вермишель (-0,1%).