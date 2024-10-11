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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 13:00

В магазинах Мурманской области продолжается снижение цен на яблоки, картофель, морковь, свежую белокочанную капусту

Как сообщает Мурманскстат, с 1 по 7 октября 2024 года в магазинах Мурманской области снизились цены на яблоки (на 4,9%), картофель (на 4,5),

морковь (на 4,1), свежую белокочанную капусту (на 3,7), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,1), пищевую поваренную соль (на 1,0), сахар-песок, куриные яйца (на 0,7%).

В этот же период увеличение цен было отмечено на сливочное масло (на 1,0%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9), пшено (на 0,8), неразделанную мороженую рыбу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, по стране с 1 по 7 октября этого года цены выросли на масло сливочное +1,6%, молоко пастеризованное +1,0%, сметану +0,8%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,7%, на бананы +0,7% и огурцы +0,5%, творог и хлеб ржаной +0,6%, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания и хлеб пшеничный +0,5%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, говядину, баранину, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, крупу гречневую и пшено +0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, яйца куриные, муку пшеничную, рис и чай чёрный +0,1%.

В отчётную неделю наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,2%), в том числе на морковь (-2,6%), капусту белокочанную и яблоки (-2,5%), свеклу столовую (-1,8%), лук репчатый (-1,6%), картофель (-1,2%) и помидоры (-0,8%). Снизились цены и на сахар-песок (-0,9%), мясо кур (-0,4%), консервы овощные для детского питания (-0,3%), свинину (-0,2%), макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14%. С начала года рост цен в РФ к 7 октября составил 5,87%.

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