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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 11:30

В магазинах Мурманской области радуют цены на яблоки, огорчают ценники на картофель

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 июня текущего года отмечено наибольшее снижение цен на яблоки (на 4,0%), свежую белокочанную капусту, репчатый лук (на 2,5), мороженые и охлаждённые куры (на 2,4), куриные яйца (на 1,5), сахар-песок, пшеничную муку (на 1,0), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,9), стерилизованное молоко (на 0,6%).

В этот же период Мурманскстат отмечает повышение цен на картофель (на 2,2%), пастеризованное молоко (на 1,7), подсолнечное масло (на 1,5), гречневую крупу (на 0,8), чёрный байховый чай (на 0,6), поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Росстат сообщает, что с 4 по 10 июня этого года в РФ потребительские цены снизились на 0,14% после снижения на 0,01% неделей ранее (с 28 мая по 3 июня). С начала июня цены снизились на 0,14%, с начала года выросли на 11,64%.

За период с 4 по 10 июня текущего года снизились цены: на сахар-песок - на 1,4%, молоко стерилизованное - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%, свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай чёрный - на 0,5%, вермишель - на 0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло подсолнечное, водку - на 0,2%, говядину, мясо кур, пшено - на 0,1%.

Сахар-песок в 74 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-5,3%. В 4 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-2,4%.

Цены на яйца куриные в 52 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4,0%, в 8 субъектах - на 4,1-12,2%. В Курганской области цены не изменились. В 24 субъектах цены на яйца куриные увеличились на 0,2-4,5%.

В то же время выросли цены: на маргарин - на 0,9%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, рис - на 0,5%, соль поваренную, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%, баранину, сосиски, сардельки, сметану, творог, сыры сычужные, консервы овощные для детского питания, печенье - на 0,2%, масло сливочное, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, конфеты шоколадные, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на маргарин в 68 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-4,9%. В 12 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на маргарин снизились на 0,2-1,3%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,1%.

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