В магазинах Мурманской области рекордсмены по росту цен картофель, сливочное масло и пшено

Мурманскстат опубликовал сведения о средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области. Как сообщает статистическое ведомство, с 19 по 25 октября текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 7,6%), сливочное масло (на 5,5), пшено (на 4,8), куриные яйца (на 3,3), охлаждённые и мороженые куры (на 2,2), гречневую крупу (на 1,8), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,2), питьевое стерилизованное молоко (на 1,0), чёрный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,9), сахарный песок (на 0,8), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,6%).

Снизились цены на репчатый лук (на 5,2%), морковь (на 3,6), питьевое пастеризованное молоко (на 1,1), яблоки (на 0,9), шлифованный рис (на 0,7), подсолнечное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.