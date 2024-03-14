В магазинах Мурманской области рост цен на репчатый лук заставляет плакать

В магазинах Мурманской области с 5 по 11 марта текущего года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,6%), морковь (на 2,8), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), яблоки (на 1,2), шлифованный рис (на 1,0), сахарный песок (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на охлаждённые и мороженые куры (на 2,3%), картофель (на 2,2), подсолнечное масло (на 1,4), куриные яйца (на 1,0), пшено (на 0,7), свежую белокочанную капусту (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат отмечает, что с 5 по 11 марта цены по стране выросли на говядину, баранину, сахар-песок +0,5%, молоко стерилизованное, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, печенье, вермишель +0,3%, сосиски, сардельки, колбаски вареные, рыбу мороженую, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог, рис и водка +0,2%, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, хлеб пшеничный, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме стола в организации) +0,1%.

Цены изменились: на свеклу столовую +2,2%, помидоры +1,8%, морковь +1,3%, капусту белокочанную +1,0%, яблоки +0,4%, картофель +0,2%, лук репчатый. +0,1%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,6%), в том числе на огурцы (-5,1%) и бананы (-0,5%). Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), крупу гречневую и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,3%), консервы овощные для детского питания (-0,2%), свинину, консервы мясные для детского питания. детское питание и пшено (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики, инфляция в РФ с 5 по 11 марта 2024 года составила 0%. С начала марта инфляция составила 100,05%, с начала года – 101,60%. Годовая инфляция составила на 11 марта 7,73%.