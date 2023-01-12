В магазинах Мурманской области с начала года цены выросли на морковь, картофель и капусту, а сахарный песок подешевел

В магазинах Мурманской области с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 11,9%), картофель (на 5,2), свежую белокочанную капусту (на 2,2), поваренную соль (на 1,8), куриные яйца (на 1,7), яблоки (на 1,6), репчатый лук (на 1,2), охлаждённые и мороженые куры (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на сахарный песок (на 2,5%), пшено (на 2,0), гречневую крупу (на 1,8), шлифованный рис (на 0,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат сообщает, что цены на плодоовощную продукцию в России с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом наибольший рост показали помидоры и огурцы.

Больше всего, на 13,01%, подорожали огурцы, немного отстали помидоры — цена на них с начала года выросла на 12,87%. При этом, по данным Росстата, в 53 субъектах с начала года было зафиксировано подорожание огурцов на 10,1-38,9%, а помидоры в 50 субъектах РФ стали дороже в пределах 10,1-29,3%.

Цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по России выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно. Капуста и картофель подорожали на 2,35% и на 2,02%, а яблоки и бананы — на 1,52% и на 1,03%.

Мясо кур с начала года выросло в цене на 0,2%, свинина и говядина — на 0,04% и на 0,1%. Вареная колбаса подорожала в среднем на 0,62%, полукопченая и копченая — на 0,13%, а сосиски и сардельки подешевели на 0,14%. В свою очередь, цены на сахарный песок и подсолнечное масло снизились на 0,4% и на 0,22%, а на куриные яйца и сливочное масло — увеличились на 0,33% и на 0,28%.

Цена творога осталась неизменной, сметаны — выросла на 0,02%, сыры подешевели на 0,03%, а пастеризованное и стерилизованное молоко — на 0,09% и на 0,1%. Гречка с начала года по 9 января стала дешевле на 1,44%, рис — на 0,76%, пшено — на 0,19%, вермишель — на 0,01%. «Цены на крупу гречневую в 73 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,2%. В 6 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах крупа гречневая стала дороже на 0,2-4,3%», — говорится в материалах.

Соль и мука стали дороже на 0,35%, цена на черный чай за тот же период снизилась на 0,51%, на печенье — на 0,02%. Мороженая неразделанная рыба выросла в цене на 0,27%, а водка с начала года по 1 января подорожала на 0,53%.