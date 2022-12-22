В магазинах Мурманской области северян радует снижение цен на соль и картофель, а огорчает подорожавшая морковь

В магазинах Мурманской области с 13 по 19 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,0%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9), репчатый лук (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, за этот же период снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 2,5%), картофель (на 2,2), сахарный песок, шлифованный рис (на 1,3), гречневую крупу (на 1,1), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,0), подсолнечное масло (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время Росстат отмечает, что инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% с 0,19% неделей ранее, но с начала года цены выросли на 11,88%.

По данным российского статистического ведомства, на отчётной неделе рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 1,5% с 2,7% неделей ранее. Цена на огурцы продолжила значительно замедлять рост — до 3,9% с 8,2% на предыдущей неделе. Морковь подорожала на 3,6%, лук – на 3,3%, свекла – на 3%, капуста – на 1,5%, картофель – на 1,4%, бананы – на 1,2%, помидоры – на 0,4%, яблоки – на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка — на 1,66% и 1,2% соответственно, на 0,9% стали дешевле шоколадные конфеты. Кроме того, рис снизился в цене на 0,53%, мука — на 0,48%, мясо кур — на 0,37%, свинина — на 0,24%, печенье — на 0,19%. Масло сливочное и подсолнечное, творог, ржаной хлеб, пшено подешевели на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 16 наименованиям продуктов, и сильнее всего выросло в цене детское питание: мясные консервы — на 0,86%, фруктово-ягодные — на 0,82%, овощные — на 0,72%. Также выросла цена на яйца — на 0,54%, вареную колбасу — на 0,43%, сыры сычужные — на 0,35%, сметану — на 0,24%, говядину — на 0,2%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, вермишель подорожали на 0,2%; баранина, мороженая рыба, сухие молочные смеси для детского питания, чай – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен сухие корма для домашних животных — они подорожали на 0,37%, и спички — на 0,34%. Следом идут туалетная бумага и женские гигиенические прокладки (+0,19% и +0,08% соответственно). При этом зубная паста подешевела на 0,4%, детские подгузники – на 0,3%, а туалетное мыло – на 0,2%.

На неделе с 13 по 19 декабря цены на смартфоны снизились на 1,35%, на электропылесосы — на 0,58%, а на телевизоры, напротив, выросли — на 0,52%. Легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, не изменились в цене. Автомобильный бензин подешевел на 0,01%, а дизельное топливо подорожало на 0,53%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен практически на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, кроме валидола — он подешевел на 0,27%. Сильнее всего подорожал противовирусный препарат «Эргоферон» — на 1,03%, а также препарат от кашля «Ренгалин» — на 0,85%. Поливитамины и анальгин выросли в цене на 0,5%, нестероидный противовоспалительный препарат «Нимесулид» — на 0,44%, корвалол — на 0,41%, а аллохол — на 0,36%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась почти на 10% после роста на 8,6% на прошлой отчётной неделе, отмечает Росстат.